Сенат США одобрил финансовую помощь на оборону Украины

Согласно законопроекту, данное финансирование будет направлено на улучшение безопасности, проведение военных учений, закупку нового военного оснащения и логистическую поддержку. Также внимание будет уделено разведке вооруженных сил Украины.

Стоит отметить, что в следующем году проект бюджета США на 50 млн долларов больше, чем годом ранее. Теперь для полной законности проекта он должен быть подписан американским президентом.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", комитет по иностранным отношениям Сената Соединенных Штатов Америки утвердил резолюцию, согласно которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.