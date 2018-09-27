08:58 27.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100204450:nastya

Сенат США одобрил финансовую помощь на оборону Украины

Сенат США утвердил проект бюджета Пентагона разработанный на 2019 год, в котором предусматривается выделение 250 млн долларов на безопасность и оборону Украины.

Сенат США одобрил финансовую помощь на оборону Украины

Согласно законопроекту, данное финансирование будет направлено на улучшение безопасности, проведение военных учений, закупку нового военного оснащения и логистическую поддержку. Также внимание будет уделено разведке вооруженных сил Украины.

Стоит отметить, что в следующем году проект бюджета США на 50 млн долларов больше, чем годом ранее. Теперь для полной законности проекта он должен быть подписан американским президентом.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", комитет по иностранным отношениям Сената Соединенных Штатов Америки  утвердил резолюцию, согласно которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.


Поделиться
Читайте также:
 
Жители Макеевки массово отравились водой В Киеве горел Минский рынок - ФОТО, ВИДЕО Минувшие сутки на Донбассе прошли без потерь Порошенко в Нью-Йорке встретился с Трампом
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив