16:14 27.09.2018 | Экономика | Новости
100204496:test

Российская Госдума подняла пенсионный возраст на пять лет - ФОТО

Российская Госдума поддержала законопроект о поднятии пенсионного возраста. Проект станет актуальным з учетом правок президента РФ Владимира Путина.

Российская Госдума подняла пенсионный возраст на пять лет - ФОТО

Об этом сообщает российские СМИ.

В июне 2018 года власти РФ заявили о проведении пенсионной реформы. Предпологалось поднятие пенсионного возраста женщин с 55 до 63, а мужчин с 60 до 65. Госдума приняла этот законопроект в первом чтении.

Но позже президент РФ сообщил о "смягчении" реформы и предложил  повысить пенсионный возраст и женщин, и мужчин на 5 лет. Теперь их пенсионный возраст составляет 60 и 65 лет соотвественно. 

Стоит отметить, что перед этим, 26 сентября, депутаты Госдумы поддержали законопроект во втором чтении. 

Как сообщал "УРА-Информ", в Российской Федерации проходили волны  протестов против пенсионной реформы. 


Поделиться
Читайте также:
 
Число отравившихся в Макеевке возросло до 75 человек Шторм "Куйсма" в Финляндии оставил без света тысячи людей В Италии вновь начались пожары Google празднует свое 20-летие - ФОТО
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив