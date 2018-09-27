Российская Госдума подняла пенсионный возраст на пять лет - ФОТО

Об этом сообщает российские СМИ.

В июне 2018 года власти РФ заявили о проведении пенсионной реформы. Предпологалось поднятие пенсионного возраста женщин с 55 до 63, а мужчин с 60 до 65. Госдума приняла этот законопроект в первом чтении.

Но позже президент РФ сообщил о "смягчении" реформы и предложил повысить пенсионный возраст и женщин, и мужчин на 5 лет. Теперь их пенсионный возраст составляет 60 и 65 лет соотвественно.

Стоит отметить, что перед этим, 26 сентября, депутаты Госдумы поддержали законопроект во втором чтении.

Как сообщал "УРА-Информ", в Российской Федерации проходили волны протестов против пенсионной реформы.