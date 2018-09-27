Нацбанк на четверг опустил курс гривны на восемь копеек

100 долл - 2814,2843 грн;

100 евро - 3303,1255 грн.

При этом регулятор установил на 27 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1084.690202;

Серебро - 12.929775;

Платина - 748.280610;

Палладий - 963.626192.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среда, 26 сентября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2806,1209 грн;

100 евро - 3304,7686 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.

Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.

По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.