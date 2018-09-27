Нацбанк на четверг опустил курс гривны на восемь копеек

Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 27 сентября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2814,2843 грн;
100 евро - 3303,1255 грн.
При этом регулятор установил на 27 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1084.690202;
Серебро - 12.929775;
Платина - 748.280610;
Палладий - 963.626192.
Напомним, Национальный банк Украины установил на среда, 26 сентября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2806,1209 грн;
100 евро - 3304,7686 грн.
Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.
Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.
По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.