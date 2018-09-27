Наличный доллар в четверг вырос на 12 копеек

Наличный евро набрал копейку. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,25 гривен, а евро можно купить по 33,17 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 - 28,16, продажи 28,04 - 28,75 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,04, продажи - 28,25 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,25 - 32,92, продажи 32,85 - 33,85 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,68, продажи - 33,18 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,21, продажи - 4,10 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,87, продажи 4,30 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 26 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на две копейки. Наличный евро не изменился. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,13 гривен, а евро можно было купить по 33,17 гривен.