10:59 27.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин на следующей неделе определится когда начнется отопительный сезон, - Зубко

Уже на следующей неделе Кабинет Министров Украины может принять решение когда в стране начнется отопительного сезона в Украине.

Кабмин на следующей неделе определится когда начнется отопительный сезон, - Зубко

Об это в среду, 26 сентября, на брифинге заявил журналистам вице-премьер-министр - министр регионального развития строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. По его данным, сейчас Минрегион проверяет техническое состояние и готовность к отопительному сезону предприятий теплокоммунэнерго, а также сетей. На следующую неделю назначено селекторное совещание по этому поводу.

При этом Зубко заверил, что школы, садики и больницы полностью готовы к отопительному сезону, а жилой сектор подготовили к подаче тепла на 99%.

Вместе с тем он не исключил, что в некоторых населенных пунктах могут таки возникнуть проблемы с отоплением.

Главное на сегодня это готовность тех предприятий, которые занимаются теплоснабжением. Они должны получить договора с “Нафтогазом”, с 1 октября проплатить, запустить газ и запустить отопление. Проблемы я сегодня не вижу, кроме поселка Коцюбинского, города Шепетовки и города Смела. Там прошлогодние проблемы на сегодня остаются, - признался вице-премьер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, еиевский городской голова Виталий Кличко назвал основную причину задержки снабжения горячей воды в столице. По его словам, дату подачи горячей воды жителям Киева перенесли в результате бюрократических проволочек. Теперь горячее водоснабжение появится в городе до конца текущего месяца, а именно после перечисления части долга в пользу "Нафтогаза".


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