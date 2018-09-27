Япония предоставила Украине финансирование социальных услуг

Отмечается, что проектом закона предлагается улучшить работу около 30 ОТГ, которые находятся в Одесской и Тернопольской областях. Соответствующий проект планируют внедрить до 2022 года, и он должен охватить не менее 75 тыс. человек.

Также будут охвачены группы людей, которые нуждаются в помощи пенсионеры, молодежь, семьи с ограниченными возможностями.

Органы местного управления смогут предоставлять приоритетные услуги пользуются наибольшим спросом среди уязвимых слоев граждан, из различных поставщиков услуг, в том числе негосударственные организации, частных и коммунальных поставщиков услуг.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве городские власти намерены поменять систему финансирования детских садиков. Сообщается, что на заседании комиссии Киевсовета по вопросам образования, науки, молодежи и спорта инициативу поддержало большинство депутатов горсовета.