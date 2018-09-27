14:31 27.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Япония предоставила Украине финансирование социальных услуг

Японский фонд социального развития предоставил Украине 2,85 млн грантовых средств для улучшения социальных услуг в обществе. Об этом сообщила на пресс-конференции директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

Япония предоставила Украине финансирование социальных услуг

Отмечается, что проектом закона предлагается улучшить работу около 30 ОТГ, которые находятся в Одесской и Тернопольской областях. Соответствующий проект планируют внедрить до 2022 года, и он должен охватить не менее 75 тыс. человек.

Также будут охвачены группы людей, которые нуждаются в помощи пенсионеры, молодежь, семьи с ограниченными возможностями.

Органы местного управления смогут предоставлять приоритетные услуги пользуются наибольшим спросом среди уязвимых слоев граждан, из различных поставщиков услуг, в том числе негосударственные организации, частных и коммунальных поставщиков услуг.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве городские власти намерены поменять систему финансирования детских садиков. Сообщается, что на заседании комиссии Киевсовета по вопросам образования, науки, молодежи и спорта инициативу поддержало большинство депутатов горсовета.


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