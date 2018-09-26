11:39 26.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине запустили электронные чеки

Государственная фискальная служба Украины опубликовала новую версию для пользователей. Теперь в Украине будут действовать электронные чеки и их проверка в электронном кабинете.

В Украине запустили электронные чеки

Соответствующее заявление сделал исполняющий главы ведомства Александр Власов. Он утверждает, что после тестовой версии будет возможность отслеживать прохождение товара от границы до потребителя.

У покупателя будет возможность в собственном электронном кабинете проверять чек, который он сможет получить от продавца в любой точке Украины.

"Пока идет тестирование э-чек будет использоваться параллельно с бумажным", – добавил он.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", с начала текущего года бизнесу было возмещено на 9,3% больше НДС. Такие данные в понедельник, 10 сентября, опубликовала Государственная фискальная служба. По данным ведомства в течение января-августа текущего года налогоплательщикам возмещено 85,2 миллиардов гривен налога на добавленную стоимость.


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