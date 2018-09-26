В Туркмении с 1 января впервые за 26 лет газ, свет и вода станут платными

Такие меры пояснили продолжением развития свободных рыночных отношений в экономике. Как сообщает в среду, 26 сентября, туркменское Государственное информационное агентство, ссылаясь на решение, принятое накануне на заседании Халк Маслахаты в Ашхабаде, правительство намерено упорядочить стоимости электроэнергии, газа, жилищно-коммунальных услуг для граждан страны и для этого предписывает упразднить бесплатное предоставление населению услуг.

Вместе с тем Народный совет постановил обеспечивать население с 1 января 2019 года электроэнергией, газом, водой и солью на платной основе по льготным ценам.

В документе также указано, что правительству Туркмении поручено подготовить и представить на рассмотрение президента нормативно-правовые акты, связанные с выполнением данного постановления.

Напомним, населению страны бесплатно предоставляются природный газ, вода и электроэнергия с 1992 года. В 2003 году первый президент Туркмении Сапармурат Ниязов продлил действие соответствующего постановления Народного совета до 2030 года.

Как сообщал УРА-Информ, накануне народные избранники проголосовали за отмену этого постановления.