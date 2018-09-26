Укрзализныця будет вести учет по экспорту зерновых

Отмечается, что в этом году Министерство аграрной политики увеличило экспорт зерновых в Украину. Таким образом, в этом году на внешние рынки Украины попадет на 2,5 млн тонн зерновых больше, чем в прошлом году.

Кроме того, такие показатели будут позитивным для украинских аграриев, так как в связи с ростом цен на все зерновые, Украина получит на 20% больше выручки валютных поступлений от экспорта.

В компании не исключают тот факт, что они технологически не могут обеспечить тягу, однако предлагают это сделать за счет так называемого "маршрутирования".

Таким образом, подвижной состав для перевозки зерновых будет подаваться только на некоторые станции в регионе. Зерно для доставки будут загружать по определенному маршруту в конкретный порт. А зернотрейдеры вынуждены подстраиваться под такую ​​работу.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство довольно достигнутыми результатами в сфере грузовых железнодорожных вагонов и планирует дерегуляцию в сфере тяги на путях "Укрзализныци".