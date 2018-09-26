13:31 26.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина улучшила свои позиции в рейтинге экономических свобод

Украина занимает 134 место среди стран и свобод, которые входят в отчет Экономических свобод в мире в 2018 году. Согласно информации канадского аналитического центра Fraser Institute, украинскому государству удалось увеличить свои показатели на 15 строчек в рейтинге.

Украина улучшила свои позиции в рейтинге экономических свобод

Украина все же остается в группе стран, которые являются экономически несвободными. Речь идет о Иране, Ираке, Пакистане, Беларуси, Зимбабве, и других.

Достичь позитивных результатов правительству удалось благодаря валютной либерализации, которая позволила открыть больше возможностей и доступ к надежной валюте.

А возглавили мировой рейтинг Гонконг и Сингапур, они расположились на первых строчках. Также в десятку наиболее экономичных стран вошли Новая Зеландия, Швейцария, Ирландия, США, Грузия, Маврикий, Соединенное Королевство, Австралия и Канада.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что к концу 2020 год рост украинской экономики должен составлять 5-7 процентов в год.  На сегодняшний день инфляция по стране составляет в среднем 11-12 процентов, что заставляет многих работодателей уходить в "тень" и выплачивать заработную плату своим сотрудникам в "конвертах".


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