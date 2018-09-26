18:31 26.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100204419:labazovych

Украина может потерять до 3% ВВП из-за "Северного потока-2"

Ущерб украинского государства от строительства российским "Газпромом" газопровода "Северный поток-2" может достичь 3 млрд долларов в год.

Украина может потерять до 3% ВВП из-за

Об этом говорится в обнародованном Министерством финансов Украины в среду документе.

Согласно недавно полученным сведениям, реализация проекта "Северный поток-2" приведет к потерям за счет уменьшения экспорта услуг около 2,5-3% от ВВП. Также в числе основных рисков является проведение налоговой реформы в США, которая может привести к оттоку финансовых ресурсов с развивающихся рынков из-за необходимости покрытия дефицита финансирования своего для населения. Кроме того, на сегодня есть огромная угроза от войны на востоке Украины, которая скорее всего будет иметь непредсказуемые последствия для экономики.

Поми этого, ведомство также включило в число рисков увеличение импортной экспансии европейских товаров потребительского направления на внутреннем рынке и введение налога на выведенный капитал, которое может привести к потерям государственного бюджета в 2019 году.

В Министерстве финансов Украины подчеркнули, что сейчас необходимо осуществить реформу о сотрудничестве для макрофинансовой стабильности Украины и доступа к финансированию от МВФ и других иностранных компаньонов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Президент России Владимир Путин заверил немецкого канцлера Ангелу Меркель в готовности выделить дополнительные средства на реализацию проекта строительства "Северного потока - 2". 


Поделиться
Читайте также:
 
Западная Европа переполнена российскими агентами, - вице-спикер Сената Польши В Полтаве проезд в общественном транспорте подешевел до двух гривен В Киевской области появится пять новых транспортирных развязок В ООН Трамп восхваляет "патриотизм", а Макрон - "коллективное действие"
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив