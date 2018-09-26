Украина может потерять до 3% ВВП из-за "Северного потока-2"

Об этом говорится в обнародованном Министерством финансов Украины в среду документе.

Согласно недавно полученным сведениям, реализация проекта "Северный поток-2" приведет к потерям за счет уменьшения экспорта услуг около 2,5-3% от ВВП. Также в числе основных рисков является проведение налоговой реформы в США, которая может привести к оттоку финансовых ресурсов с развивающихся рынков из-за необходимости покрытия дефицита финансирования своего для населения. Кроме того, на сегодня есть огромная угроза от войны на востоке Украины, которая скорее всего будет иметь непредсказуемые последствия для экономики.

Поми этого, ведомство также включило в число рисков увеличение импортной экспансии европейских товаров потребительского направления на внутреннем рынке и введение налога на выведенный капитал, которое может привести к потерям государственного бюджета в 2019 году.

В Министерстве финансов Украины подчеркнули, что сейчас необходимо осуществить реформу о сотрудничестве для макрофинансовой стабильности Украины и доступа к финансированию от МВФ и других иностранных компаньонов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Президент России Владимир Путин заверил немецкого канцлера Ангелу Меркель в готовности выделить дополнительные средства на реализацию проекта строительства "Северного потока - 2".