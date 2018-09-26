Стали известны основные критерии ввода жилья в эксплуатацию

Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Отметим, что авторство в этом предложении имеют несколько депутатов: Ирина Суслова (БПП), Тетяна Рычкова (БПП), Алена Бабак (Самопомич), Ольга Червакова (БПП), Ирина Луценко (БПП) и другие.

Таким образом, согласно тексту закона для сдачи будут запрещены дома в которых в проекте комплексной застройки, или жилых комплексов не приняты в эксплуатацию детские садики или школы, а также медицинские учреждения. В документации объектов одновременно должны быть указаны выше перечисленные требования.

Таким образом, согласно тексту закона, для исходных данных строительства социфраструктуры, ввод жилья в эксплуатацию может осуществляется только после ввода социальных обьектов или одновременно с ними.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство направило 200 млн. грн. на компенсации за жилье для семей погибших участников боевых действий на территории других государств и лиц с инвалидностью I-II группы, получивших ее во время участия в боевых действиях за рубежом.