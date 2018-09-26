Стали известны новые тарифы на тепло в Украине

В статье Закона "О теплоснабжении" будут вскоре опубликованы тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии.

Отметим, что в соответствии с расчетами тарифы для предприятий могут составлять около 90% от обнародованных средневзвешенных тарифов.

В Госэнергоэффективности работает упрощенная и прозрачная система установление и определения тарифов на газ. Таким образом, имея гарантированный на законодательном уровне тариф, инвестор может заранее определить рентабельность проекта и привлечь кредитные и инвестиционные средства.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", с первого августа, киевляне будут платить за свет и тепло по новым тарифам. Их утвердила Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.