22:15 26.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Соглашения с Турцией о ЗСТ может быть подписано в кратчайшие сроки, - Кубив

Украина ожидает в кратчайшие сроки подписания соглашения о свободной торговле c Турцией.

Соглашения с Турцией о ЗСТ может быть подписано в кратчайшие сроки, - Кубив

Этот документ станет важным историческим этапом в экономических отношениях Турции и Украины. Такое мнение в среду, 26 сентября, на открытии турецко-украинского бизнес-форума высказал первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Он также подчеркнул, что соглашение будет обязательно подписано, потому что главы двух государств выразили политическую волю. К этому стремится правительство Украины, и в стране имеется соответствующая законодательная база, - пояснил вице-премьер, добавив, что соглашение охватит экономические отношения на ближайшие 30-50 лет, так как оно представляет собой долгосрочную программу.

В свою очередь заместитель министра торговли Турции Гонджа Ишик Йылмаз Батур отметила, что товарооборот между Украиной и Турцией растет с каждым годом. На сегодня инвестиции турецких предпринимателей в экономику Украины составляют почти три миллиарда долларов.

До настоящего времени турецкие предприниматели реализовали в Украине 159 проектов на общую сумму шесть миллиардов долларов, - сказала замминистра. Она также сообщила, что страны планируют довести товарооборот до десяти миллиардов долларов к 2023 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман заявил, что Украина должна была подписать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией, еще 13 апреля 2018 года.


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