12:35 26.09.2018 | Экономика | Новости
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Российская Госдума одобрила поправку Путина о пенсионном возрасте

Депутаты Государственной думы Российской Федерации в среду, 26 сентября, одобрили внесенную президентом страны Владимиром Путиным поправку о пенсионном возрасте.

Российская Госдума одобрила поправку Путина о пенсионном возрасте

Она, в частности, предусматривает повышение возраста для женщин, выходящих на пенсию до 60 лет, а не до 63, как предлагалось изначально. Как сообщает "Радио Свобода", с утра возле здания российской Госдумы собрались протестующие, среди которых - лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов и активисты этого движения.

На состоявшейся в минувшую субботу акции протеста Удальцов заявлял, что продолжит протесты против пенсионной реформы.

Накануне Госдума поддержала в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста. Таким образом, тех россиян, кому до выхода на пенсию осталось пять или меньше лет увольнять нельзя, а штраф за нарушение предполагается до 200 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 360 часов.

Напомним, в середине июля Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга президента Владимира Путина.

Как сообщал УРА-Информ, 29 августа в телеобращении Путин предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет.


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