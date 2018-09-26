Рева заверил, что правительство еще не обсуждало цены на газ для населения

Об этом в среду, 26 сентября, журналистам после заседания правительства заявил министр социальной политики Андрей Рева. По его словам, обсуждались только переговоры с Международным валютным фондом, однако конкретной дискуссии о размере цены на газ на правительстве не было, - пояснил министр.

Вместе с тем, по словам Ревы, правительство может отказаться от повышения цен на газ и продлить спецобязательства для "Нафтогоза", пока не поступил очередной транш Международного валютного фонда.

Напомним, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что украинское правительство на переговорах с Международным валютным фондом достигло принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета до 2020 года.

Как сообщал УРА-Информ, глава НБУ Яков Смолий заявил, что Международный валютный фонд ожидает, что Украина таки повысит тарифы на газ и урегулирует отдельные вопросы госбюджета. Национальный банк Украины настроен оптимистично и ожидает продолжения сотрудничества с Фондом.