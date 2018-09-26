13:32 26.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Рева заверил, что правительство еще не обсуждало цены на газ для населения

Кабинет министров Украины еще не обсуждал вопрос цен на газ для населения.

Рева заверил, что правительство еще не обсуждало цены на газ для населения

Об этом в среду, 26 сентября, журналистам после заседания правительства заявил министр социальной политики Андрей Рева. По его словам, обсуждались только переговоры с Международным валютным фондом, однако конкретной дискуссии о размере цены на газ на правительстве не было, - пояснил министр.

Вместе с тем, по словам Ревы, правительство может отказаться от повышения цен на газ и продлить спецобязательства для "Нафтогоза", пока не поступил очередной транш Международного валютного фонда.

Напомним, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что украинское правительство на переговорах с Международным валютным фондом достигло принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета до 2020 года.

Как сообщал УРА-Информ, глава НБУ Яков Смолий заявил, что Международный валютный фонд ожидает, что Украина таки повысит тарифы на газ и урегулирует отдельные вопросы госбюджета. Национальный банк Украины настроен оптимистично и ожидает продолжения сотрудничества с Фондом.


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