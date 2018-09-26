НБУ намерен обязать банки сообщать об открытии счетов должниками

Как сказано в проекте постановления регулятора, обнародованном на сайте НБУ, каждый банк обязан в установленном законодательством порядке уведомить об открытии или закрытии счета физического лица, внесенного в Единый реестр должников в день, когда такой счет открыт

Также НБУ предлагает сделать не обязательным использования банком печатки для заключение договоров банковского счета и банковского вклада.

В месте с тем, регулятор предлагает изменить нормативные акты, целью которых являются упростить взаимодействие между банками и клиентами. В частности регулятор предлагает урегулировать использование счета условного хранения (эскроу) во время осуществления операций по покупке или продаже недвижимости.

Нацбанк также предлагает предоставить право зачислять валюту на текущий счет физического нерезидента, полученную на территории Украины с помощью ввозимого в соответствии с законодательством Украины электронного платежного средства, эмитированного банком-нерезидентом, через банкомат/платежный терминал уполномоченного банка.

Такие средства могут зачисляться на этот счет в сумме, которая не превышает ранее снятую, и только до окончания действия открытой визы. В случае безвизового въезда в Украину - до истечения срока законного пребывания в Украине, - отметили в НБУ, добавив, что документ предлагает урегулировать порядок использования электронных подписей в электронных документах, в том числе расчетных.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине три банка имеют дефицит капитала. По состоянию на 1 сентября норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, нарушили два банка, еще на 1 августа. Такие данные во вторник, 25 сентября, опубликовал Национальный банк Украины.