10:59 26.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ для получения очередного транша МВФ ждет решения правительства по тарифам на газ, - Смолий

Международный валютный фонд ожидает, что Украина таки повысит тарифы на газ и урегулирует отдельные вопросы госбюджета.

НБУ для получения очередного транша МВФ ждет решения правительства по тарифам на газ, - Смолий

Национальный банк Украины настроен оптимистично и ожидает продолжения сотрудничества с Фондом. Об этом во вторник вечером, 25 сентября, во время встречи с банкирами сообщил глава НБУ Яков Смолий.

При этом подводя итоги визит миссии в Киев, он отметил, что диалог в целом был конструктивным, но переговоры продолжаются. Вопросов к Национальному банку нет, ждем необходимые шаги - приведение тарифов на газ к рыночному уровню, а также на окончательное урегулирование отдельных вопросов государственного бюджета. Мы настроены оптимистично, - заверил Смолий.

Напомним, на прошлой неделе миссия МВФ завершила визит в Украину. Представитель фонда обнародовал заявление по итогам работы в Киеве.

Как сообщал УРА-Информ, по ее итогам фонд сообщил о конструктивных дискуссиях с властями Украины относительно политики и реформ, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и роста, а также в отношении возможной финансовой помощи от Фонда в поддержку таких мероприятий. "Соответствующие обсуждения продолжаются".


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