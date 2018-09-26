НБУ для получения очередного транша МВФ ждет решения правительства по тарифам на газ, - Смолий

Национальный банк Украины настроен оптимистично и ожидает продолжения сотрудничества с Фондом. Об этом во вторник вечером, 25 сентября, во время встречи с банкирами сообщил глава НБУ Яков Смолий.

При этом подводя итоги визит миссии в Киев, он отметил, что диалог в целом был конструктивным, но переговоры продолжаются. Вопросов к Национальному банку нет, ждем необходимые шаги - приведение тарифов на газ к рыночному уровню, а также на окончательное урегулирование отдельных вопросов государственного бюджета. Мы настроены оптимистично, - заверил Смолий.

Напомним, на прошлой неделе миссия МВФ завершила визит в Украину. Представитель фонда обнародовал заявление по итогам работы в Киеве.

Как сообщал УРА-Информ, по ее итогам фонд сообщил о конструктивных дискуссиях с властями Украины относительно политики и реформ, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и роста, а также в отношении возможной финансовой помощи от Фонда в поддержку таких мероприятий. "Соответствующие обсуждения продолжаются".