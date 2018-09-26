Кабмине обещает в следующем году поднять пенсий почти на 20%

Осовременивание пенсий планируют провести в марте по внедренной Пенсионной реформой формуле - суммой в 50% роста уровня инфляции и 50% роста средних зарплат за 2018 год.

Об этом в среду, 26 сентября, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, если инфляция будет 12%, как прогнозируют, то в расчет берется 6%. Фонд оплаты труда вырос за восемь месяцев на 25%, то есть, в расчет берется 12,5%.

В сумме это 18,5%. Это означает, что рост пенсий состоится до 20% от размеров пенсий, которые есть сегодня, - пояснил министр, добавив, пенсии военных с первого января 2019 года вырастут на 25%.

Это предусмотрено соответствующим постановлением правительства и на сегодня в государственном бюджете на 2019 год предусмотрено 166 миллиардов гривен, из них 139 миллиардов - это дотации пенсий для гражданских, и 27 миллиардов пойдут на выплаты пенсий военным, - заявил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине по состоянию на 1 июля 2018 года средняя пенсия выросла почти на 36% в сравнении с ее размером по состоянию на аналогичный период 2017 года.

Повышение пенсий людям, у которых был большой трудовой стаж, но низкая зарплата, состоится уже в этом году.