Кабмин утвердил новую систему закупки лекарств

Ее разработало Министерство здравоохранения. Как рассказал журналистам заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина, сегодня была принята концепция реформы системы государственных закупок лекарственных средств и медицинских изделий.

В нее, в частности, вошло:

- переход всех лекарственных средств и медицинских изделий на различные методы обеспечения населения;

- создание в этом году Агентства по закупкам. Оно будет закупать в частности вакцины, препараты против туберкулеза и СПИДа, проводить международные переговоры, чтобы цены на лекарства в Украине были такие же, как во всем мире;

- развитие Агентства для закупок за средства Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией;

- запуск так называемых электронных каталогов - каждая больница в интернете сможет найти цены на тот или иной стенд или лекарственное средство и присоединиться к закупкам Агентства.

Таким образом, в ближайшие два года лекарственные средства, которые будут закуплены в Украину на центральном уровне, натуральным образом будут реформированы, - пояснила она, добавив, что завершение реформы планируется на 2020-2021 год.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в следующем году украинцы смогут бесплатно сдавать анализы, если будут иметь соответствующее направление от семейного врача.