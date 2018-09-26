12:15 26.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100204392:Polishuk

Кабмин утвердил новую систему закупки лекарств

Кабинет министров Украины в среду, 26 сентября, на заседании утвердил систему государственных закупок лекарств.

Кабмин утвердил новую систему закупки лекарств

Ее разработало Министерство здравоохранения. Как рассказал журналистам заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина, сегодня была принята концепция реформы системы государственных закупок лекарственных средств и медицинских изделий.

В нее, в частности, вошло:

- переход всех лекарственных средств и медицинских изделий на различные методы обеспечения населения;

- создание в этом году Агентства по закупкам. Оно будет закупать в частности вакцины, препараты против туберкулеза и СПИДа, проводить международные переговоры, чтобы цены на лекарства в Украине были такие же, как во всем мире;

- развитие Агентства для закупок за средства Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией;

- запуск так называемых электронных каталогов - каждая больница в интернете сможет найти цены на тот или иной стенд или лекарственное средство и присоединиться к закупкам Агентства.

Таким образом, в ближайшие два года лекарственные средства, которые будут закуплены в Украину на центральном уровне, натуральным образом будут реформированы, - пояснила она, добавив, что завершение реформы планируется на 2020-2021 год.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в следующем году украинцы смогут бесплатно сдавать анализы, если будут иметь соответствующее направление от семейного врача.


Поделиться
Читайте также:
 
Люди выпрыгивали из окон: в центре Киева произошел масштабный пожар - ФОТО, ВИДЕО Наличный доллар в среду немного снизился В Украине запустили электронные чеки Украина и Казахстан усилят взаимодействие в рамках международных организаций - ФОТО
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив