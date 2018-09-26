17:13 26.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Предпринимательству необходима популяризация – Е. Глазкова

Главная цель "Союза украинских предпринимателей" (СУП) — популяризировать профессиональный праздник предпринимателя и создавать положительный имидж и уважение предпринимательству, как явлению. 

Эксклюзив: Предпринимательству необходима популяризация – Е. Глазкова

По словам исполнительного директора СУП Екатерины Глазковой, предприниматели создают труд, который виден вокруг, они платят налоги и оказывают ежедневные полезные услуги. Но, к сожалению, в стране есть определенные предостережения относительно предпринимателей, это не всегда положительный имидж, поэтому, одна из стратегических задач СУП является работа по созданию имиджа и популяризации предпринимательства в стране, заявила она в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро". 

"На самом деле, очень трудно показать работу предпринимателя, потому что для него это не просто работа, это его стиль жизни. Это люди, которые ежедневно создают что-то новое, создают рабочие места, платят налоги и имеют право на праздник и уважение. СУП сегодня много делает для популяризации предпринимательской деятельности. Например, в этом году мы сделали фотопроект — посвящение предпринимателям. Это фотографии 14 предпринимателей — производителей из всех городов страны. Это надо для того, чтобы страна знала своих производителей, а не только Илона Маска или Стива Джобса, например", — отметила Е.Глазкова.


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