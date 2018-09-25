22:59 25.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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За год профицит госбюджета сократился в три раза - Госказначейство

За восемь месяцев текущего года государственный бюджет выполнен с профицитом на уровне 11,798 миллиардов гривен.

За год профицит госбюджета сократился в три раза - Госказначейство

Это в 3,3 раза ниже профицита за аналогичный период предыдущего года. Такие данные во вторник, 25 сентября опубликовала на своем сайте Государственная казначейская служба Украины.

Так, по данным ведомства, сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом на уровне 34,356 миллиарда гривен, что в два раза ниже показателя годом ранее в размере 68,646 миллиардов гривен.

Госказначействе также напомнили, что за прошлый год госбюджет был выполнен с дефицитом на уровне 47,850 миллиардов гривен, что в 1,5 раза ниже показателя за предыдущий год.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, рост ВВП Украины в 2018 году ожидается на уровне 3,1% При этом инфляция в годовом исчислении составит 9,5%. В то же время в следующем году он незначительно замедлится до 3,0% при инфляции 7,4%. Такой обновленный консенсус-прогноз в понедельник, 24 сентября, обнародовало Министерство экономического развития и торговли.


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