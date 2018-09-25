19:50 25.09.2018 | Экономика | Новости
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Власти США ввели ограничения против 12 российских научных компаний

Представители Министерства торговли США решили ввести санкции против 12 российских компаний.

Власти США ввели ограничения против 12 российских научных компаний

Оно вступают в силу со дня опубликования, то есть с 26 сентября. Действия этих компаний, по мнению ведомства, идут вразрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

Об этом свидетельствуют сведения на сайте Федерального реестра США. Отметим, что в черные списки минфина США попали компании "Аэрокомпозит", "Дайвтехносервис", Научно-производственное предприятие (НПП) "Гамма", научно-исследовательский институт "Вектор", компания Nilco Group, Обнинское научно-производственное предприятие "Технология", научно-производственное предприятие подводных технологий "Океанос", конструкторское бюро "Авиадвигатель", группа компаний "Инфотекс", компании "Сайрус Системс", Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" и воронежский НИИ "Вега".

Таким образом, для всех этих организаций теперь будет действовать так называемая презумпция отказа на экспорт им американской продукции двойного назначения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины принял решение об обращении к Совету национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских издательств.


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