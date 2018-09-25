Власти США ввели ограничения против 12 российских научных компаний

Оно вступают в силу со дня опубликования, то есть с 26 сентября. Действия этих компаний, по мнению ведомства, идут вразрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

Об этом свидетельствуют сведения на сайте Федерального реестра США. Отметим, что в черные списки минфина США попали компании "Аэрокомпозит", "Дайвтехносервис", Научно-производственное предприятие (НПП) "Гамма", научно-исследовательский институт "Вектор", компания Nilco Group, Обнинское научно-производственное предприятие "Технология", научно-производственное предприятие подводных технологий "Океанос", конструкторское бюро "Авиадвигатель", группа компаний "Инфотекс", компании "Сайрус Системс", Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" и воронежский НИИ "Вега".

Таким образом, для всех этих организаций теперь будет действовать так называемая презумпция отказа на экспорт им американской продукции двойного назначения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины принял решение об обращении к Совету национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских издательств.