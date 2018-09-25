В Нафтогазе подсчитали, сколько сэкономили на закупках газа в Европе

Об этом на пресс-конференции рассказала главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, 24 сентября.

Согласно ее словам, украинское государство за четыре месяца смогло сэкономить 1,3 млрд долларов только из-за того, что стало покупать газ не в российской транснациональной энергетической корпорации, а в ЕС.

Вместе с тем Витренко напомнила, что Украина уже более двух лет – с 26 ноября 2015 года – не импортирует природный газ по контракту с российским Газпромом, закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала 2018 года украинским предприятиям удалось импортировать около 5,3 млрд куб. м природного газа на общую сумму почти на полтора млрд долларов. В свою очередь, цена поставленного Украиной газа за прошлый месяц составила почти 300 долларов, за тысячу кубометров.