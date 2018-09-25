Ущерб от урагана "Флоренс" в США составил свыше 20 миллиардов доддаров

Такие данные во вторник, 25 сентября, опубликовала исследовательская компания CoreLogic. При этом эксперты компании учли последствия штормового нагона волны и наводнения во внутренних регионах пострадавших штатов и указали, что основной объем ущерба не был застрахован - от 13 до 18,5 миллиардов долларов.

Ущерб, застрахованный по Национальной программе страхования от наводнений, составил от двух до пяти миллиардов долларов, - подсчитали в ведомстве.

Напомним, по данным рейтингового агентства Moody’s, ураган "Флоренс" нанес США ущерб на сумму от 38 до 50 млрд долларов.

Как сообщал УРА-Информ, число жертв урагана " Флоренс" в США увеличилось до 43 человек. Ураган обрушился на США 14 сентября. Перед этим в Северной и Южной Каролине, Вирджинии и Мэриленде ввели режим чрезвычайного положения, власти предписали эвакуацию более 1,2 миллионов человек.