22:15 25.09.2018 | Экономика | Новости
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Ущерб от урагана "Флоренс" в США составил свыше 20 миллиардов доддаров

Ущерб, который нанес экономике Соединенных Штатов Америки ураганом "Флоренс", по предварительным подсчетам составил от 19 до 28,5 миллиардовд долларов.

Ущерб от урагана

Такие данные во вторник, 25 сентября, опубликовала исследовательская компания CoreLogic. При этом эксперты компании учли последствия штормового нагона волны и наводнения во внутренних регионах пострадавших штатов и указали, что основной объем ущерба не был застрахован - от 13 до 18,5 миллиардов долларов.

Ущерб, застрахованный по Национальной программе страхования от наводнений, составил от двух до пяти миллиардов долларов, - подсчитали в ведомстве.

Напомним, по данным рейтингового агентства Moody’s, ураган "Флоренс" нанес США ущерб на сумму от 38 до 50 млрд долларов.

Как сообщал УРА-Информ, число жертв урагана " Флоренс" в США увеличилось до 43 человек. Ураган обрушился на США 14 сентября. Перед этим в Северной и Южной Каролине, Вирджинии и Мэриленде ввели режим чрезвычайного положения, власти предписали эвакуацию более 1,2 миллионов человек.


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