10:33 25.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Суд оштрафовал Коболева за выделение себе премии

Шевченковский районный суд города Киева оштрафовал главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 1,7 тысяч гривен.

Суд оштрафовал Коболева за выделение себе премии

Штраф наложен за отказ предоставить депутату Верховной Рады Сергею Власенко информацию с перечнем лиц, получивших премии за победу в Стокгольмском арбитраже над Газпромом.

Как сказано в материалах суда, опубликованных во вторник, 25 сентября, в августе аппарат Верховной Рады составил протокол о привлечении Коболева к ответственности в связи с тем, что глава компании предоставил неполный ответ на депутатский запрос Власенко.

Суд установил, что в ответе Коболев не указал информацию на вопросы о правовом основании для выплаты премий, а также о перечне лиц, в отношении которых правление компании приняло решение о выплате премий в связи с победой в арбитраже.

В связи с этим суд признал Коболева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей Невыполнение законных требований депутата Кодекса об административных правонарушениях, и наложил на него штраф в пользу государства.

Также суд постановил взыскать с Коболева судебный сбор в размере 352 гривен.

Напомним, 18 июня набсовет Нафтогаза решил премировать сотрудников компании после победы в Стокгольмском арбитраже в споре с российским Газпромом.

Как сообщал УРА-Информ, первая часть премий на сумму 20,7 миллионов долларов была выплачена неизвестным сотрудникам " Нафтогаза" в мае.

При этом были названы имена 11 из 41 премируемых сотрудников Нафтогаза.


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