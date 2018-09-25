Суд оштрафовал Коболева за выделение себе премии

Штраф наложен за отказ предоставить депутату Верховной Рады Сергею Власенко информацию с перечнем лиц, получивших премии за победу в Стокгольмском арбитраже над Газпромом.

Как сказано в материалах суда, опубликованных во вторник, 25 сентября, в августе аппарат Верховной Рады составил протокол о привлечении Коболева к ответственности в связи с тем, что глава компании предоставил неполный ответ на депутатский запрос Власенко.

Суд установил, что в ответе Коболев не указал информацию на вопросы о правовом основании для выплаты премий, а также о перечне лиц, в отношении которых правление компании приняло решение о выплате премий в связи с победой в арбитраже.

В связи с этим суд признал Коболева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей Невыполнение законных требований депутата Кодекса об административных правонарушениях, и наложил на него штраф в пользу государства.

Также суд постановил взыскать с Коболева судебный сбор в размере 352 гривен.

Напомним, 18 июня набсовет Нафтогаза решил премировать сотрудников компании после победы в Стокгольмском арбитраже в споре с российским Газпромом.

Как сообщал УРА-Информ, первая часть премий на сумму 20,7 миллионов долларов была выплачена неизвестным сотрудникам " Нафтогаза" в мае.

При этом были названы имена 11 из 41 премируемых сотрудников Нафтогаза.