17:35 25.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Создание рынка электроэнергии: это реально? - ВИДЕО

Тариф для населения в Украине покрывает лишь половину стоимости электроэнергии.

Создание рынка электроэнергии: это реально? - ВИДЕО

Об этом недавно заявил член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Коваленко.

По его словам болезненным вопросом создания нового рынка электроэнергии является перекрестное субсидирование. На сегодня 50% стоимости электрической энергии возмещается потребителями. По мнению чиновника, вопрос можно решить только одним путем: одновременно принять решение о повышении тарифа для населения и ввести действенную систему субсидий.

Гость программы — Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам. С ним мы говорим об электроэнергии, формировании цены и внедрении нового рынка.


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