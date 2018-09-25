Создание рынка электроэнергии: это реально? - ВИДЕО

Об этом недавно заявил член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Коваленко.

По его словам болезненным вопросом создания нового рынка электроэнергии является перекрестное субсидирование. На сегодня 50% стоимости электрической энергии возмещается потребителями. По мнению чиновника, вопрос можно решить только одним путем: одновременно принять решение о повышении тарифа для населения и ввести действенную систему субсидий.

Гость программы — Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам. С ним мы говорим об электроэнергии, формировании цены и внедрении нового рынка.