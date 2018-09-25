НБУ с 25 сентября вводит в оборот новую 20 гривневую банкноту - ФОТО

Национальный банк Украины планирует, что обновленными банкнотами постепенно будет замещать изношенные и поврежденные банкноты образца 2003 года. Как сообщает пресс-служба НБУ, банкнота получила обновленный дизайн с усовершенствованной системой защиты.

По словам директора департамента денежного обращения НБУ Виктора Зайвенко, в первую очередь планируется изготовить и ввести в наличный оборот около пяти миллионов обновленных банкнот.

В пресс-службе регулятора также отметили, что в связи с износом банкнот ежегодно изымается около 800 миллионов штук всех номиналов. Почти половину из них составляют именно банкноты низких номиналов от одной до 20 гривен.

По дизайну новая банкнота наследует обновленные банкноты номиналом 100 и 500 гривен. На новой банкноте сохранен портрет Ивана Франко, но перемещен в центр банкноты, который раньше он был справа. Также сохранены цветовая гамма и размер.

Регулятор также уточнил, что на сегодняшний день 20-гривневые банкноты составляют 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины на данный момент не рассматривает вопрос введения в обращение банкнот высших номиналов. Регулятор постоянно работает над вопросом оптимизации номинального ряда банкнот.