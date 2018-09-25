"Нафтогаз" может продать акции "Северного потока-2" через аукцион, если "Газпром" не рассчитается по долгам, - Витренко

Если "Газпром" не станет платить по долгам перед украинской компанией, это может произойти. Такое мнение во вторник, 25 сентября, на пресс-конференции в Киеве высказал главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

По его словам, в конце этого года должны пройти слушания о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража в Великобритании. Если мы выиграем и до этого времени "Газпром" не выполнит судебное решение, соответствующие акции "Северного потока-2" будут реализованы на аукционе, - заверил он, добавив, что подобный сценарий возможен, поскольку "Газпром" отказывается выплачивать долг исходя из политических, а не экономических соображений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на задолженность "Газпрома" перед " Нафтогазом" начислены проценты. На сегодняшний день сумма долга по процентам уже составляет 104 миллионов долларов.