МЭРТ дало новый прогноз касательно повышению тарифов

Таким образом, по прогнозам экспертов, тарифы на газ с каждым годом будут дорожать на 20%. Также цены на тарифы и горячую воду будут подыматься на 10%.

В этом году, тарифы на коммуналку изменятся так: природный газ, горячая вода и отопление подорожают на 20%, а электроэнергия на 18,9%. В апреле прогнозировалось, что рост будет таким: 18% – газ, горячая вода, тепло и электроэнергия – 20%.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", с первого августа, киевляне будут платить за свет и тепло по новым тарифам. Их утвердила Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Постановление комиссии касается КП "Киевтеплоэнерго", которое теперь является основным поставщиком электричества и тепловой энергии.