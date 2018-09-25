14:28 25.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100204324:nastya

МЭРТ дало новый прогноз касательно повышению тарифов

Эксперты Минэкономики рассказали, что в ближайшее время украинцам не стоит ожидать роста тарифов более чем три года. Об этом говорится в сентябрьском консенсус-прогнозе МЭРТ на 2018-2021 годы.

МЭРТ дало новый прогноз касательно повышению тарифов

Таким образом, по прогнозам экспертов, тарифы на газ с каждым годом будут дорожать на 20%. Также цены на тарифы и горячую воду будут подыматься на 10%.

В этом году, тарифы на коммуналку изменятся так: природный газ, горячая вода и отопление подорожают на 20%, а электроэнергия на 18,9%. В апреле прогнозировалось, что рост будет таким: 18% – газ, горячая вода, тепло и электроэнергия – 20%.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", с первого августа, киевляне будут платить за свет и тепло по новым тарифам. Их утвердила Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Постановление комиссии касается КП "Киевтеплоэнерго", которое теперь является основным поставщиком электричества и тепловой энергии.


Поделиться
Читайте также:
 
Болтон: американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока не уйдут Иран и его ставленники Раде предлагают повысить штраф за грубое нарушение правил рыболовства Высший совет правосудия отправил в отставку судей На Житомирщине ветер сорвал крышу магазина, пострадала женщина - ФОТО
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив