Кабмин предлагает депутатам отнести часть дорог госзначения к дорогам местного значения

Соответствующий проект закона №9124 "О внесении изменений в статью 8 закона "Об автомобильных дорогах" был зарегистрирован в Раде 21 сентября 2018 года. При этом в пояснительной записке указано, что эти километры территориальных автомобильных дорог не используются как транзитные и не играют существенной роли в транспортном сообщении страны.

Они фактически выполняют функции на областном уровне. В связи с чем, пояснили авторы документы, возникла необходимость введения второго этапа децентрализации управления автомобильными дорогами общего пользования, а именно: отнесение их к местным.

Вместе с тем остальным территориальным дорогам, а это восемь тысяч километров предлагается предоставить статус региональных дорог.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабмин в рамках проектов масштабного обновления дорожного хозяйства вводит европейскую систему управления отраслью. Речь шла о введении четко очерченных требований к проведению работ, определении ответственности, формировании дорожного бюджета и системы контроля за использованием средств.