12:49 25.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман рассказал о росте экспорта товаров легкой промышленности

Премьер-министр Украины Владимир Гройман заявил, что Украине удалось за полгода нарастить экспорт легкой промышленности более чем на 20%. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

Гройсман рассказал о росте экспорта товаров легкой промышленности

Отмечается, что украинским предприятиям удалось повысить показатели роста экономики более чем на 20 процентов. В соответствии с этим Гройсман анонсировал повышение зарплат в этой отрасли. Глава правительства утверждает, что уже в этом году зарплаты вырастут на 27,5 процентов.

Кроме того, он привел в пример предприятия, которые шьют форму для госслужащих, и при этом справляются с разработкой новых моделей женской одежды. Эти товары потом отправляют специальным заказами в Францию, Бельгию и Германию.

Речь идет о предприятии "Сквиратекс", туда уже закупили инновационный раскройный комплекс и современное оборудование.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в течение шести месяцев текущего года  экспорт товаров и услуг в Польшу увеличился до 1,7 млрд долларов. Как отметил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, экспорт вырос на 1 млрд 728,4 млн долларов, тоесть на 30,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.


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