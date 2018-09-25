Эксклюзив: "Локомотивом" роста экономики в 2019г. Кабмин сделал АПК, — О. Пендзин

Вариант беспроигрышный вот уже несколько лет, однако, надо бы и про реформы подумать, — уточняет эксперт.

"В целом, проект бюджета на 2019г. можно условно назвать оборонно-социальным. Примерно на 18% повышены эти показатели в сравнении с той сметой, по которой живем сейчас. В то же время правительство очень увеличило расходы на погашение дефицита Пенсионного Фонда. А согласно постановлению, принятому в 2017г. — с 1 января пенсии будут индексировать по формуле: 50% роста средней заработной платы плюс 50% индекса годовой инфляции. То есть, следуя этому, пенсионеры Украины могут рассчитывать на увеличение выплат на 20%. Что, в свою очередь, однозначно увеличит дефицит ПФ… В тоже время, все согласованные с делегатами от МВФ жизненно важные позиции по госсмете останутся без парламентских изменений, будьте уверены. Но давление от депутатов-мажоритарщиков по выделению средств на свои округа, в преддверии выборов — всё же будет велико", — сказал О. Пендзин.

Более полный комментарий эксперта смотрите на сайте "Первый Деловой", в программе Бизнес.