12:39 25.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Черное золото" поднимается до 100 долларов за баррель

Из-за значительного сокращения экспорта сырья из Ирана и американских санкий на рынке нефти ожидают повышение цены до 100 долларов за баррель. Об этом собощает рейтинговое агенство Bloomberg.

Со слов соучредителя компании Mercuria Energy Group Ltd. Даниэля Йэгги, уже к началу четвертого квартала 2018 года цена может взлететь до 100 долларов в связи с отсутствием достаточного количества сырья для замены иранской нефти.

А вот прогноз соучредителя Trafigura Group Бен Лакок не менее утешительный. Вместе с тем он считает, что уже в декабре цена на нефть будет в районе 90 долларов, а вот в начале 2019 – уже 100.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", астрономы проанализировали фотографии, сделанные космической межпланетной станцией Cassini orbiter и пришли к выводу о наличии на спутнике Сатурна Титане гигантских запасов нефти, превышающих земные в тысячи раз. Такое заявление является мощным стимулирующим фактором для ученых и инженеров, работающих над созданием новых технологий.


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