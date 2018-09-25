14:17 25.09.2018 | Экономика | Новости
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Стала известна сумма, за которую Абрамович продаст "Челси"

Известный российский миллиардер Роман Абрамович  собирается в ближайшее время продать лондонский "Челси". На сегодняшний день сумма составляет около 4 млрд долларов.

Стала известна сумма, за которую Абрамович продаст

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, олигарх уже отклонил предложение стоимостью 2,3 млрд долларов. Кроме того, он обратился в нью-йоркское торговое банковское учреждение Raine Group, чтобы полностью или частично продать футбольный клуб.

При этом финансовый журнал Forbes в июле оценивал стоимость "синих" в 2,06 млрд доллара.

Предполагается, что Абрамович принял решение продать "Челси" после того, как британские власти отказали ему в рабочей визе в текущем году. Однако официального подтверждения пока нет

Добавим, что российский миллиардер купил "Челси" в 2003 году за 150 млн евро. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лондонский "Челси" и мадридский "Атлетико" договорились о трансфере Диего Косты в испанский клуб. Переход будет официально оформлен после того, как футболист обсудит с новым клубом условия контракта и пройдет медобследование.


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