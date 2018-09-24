07:27 24.09.2018 | Экономика | Новости
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В понедельник вступили в силу пошлины США на китайские товары

С понедельника, 24 сентября, в Соединенных Штатах Америки вступают в силу таможенные пошлины на ввозимые из Китая товары.

В понедельник вступили в силу пошлины США на китайские товары

Размер пошлины составляет 10%, а общая стоимость оценивается в 200 миллиардов долларов. Как сообщают американские США, президент США Дональд Трамп намерен приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и ввести дополнительные пошлины в размере 267 миллиардов долларов, если Пекин примет ответные меры.

При этом в Белом доме пояснили, что также меры будут введены с 1 января следующего года и вырастут до 25%.

В свою очередь Китай в ответ решил принять меры и повысил таможенные тарифы на американские товары на 60 миллиардов долларов и подал жалобу в ВТО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трамп раскритиковал принципы торговли Китая со Штатами.

Недовольство президента вызывает торговый дисбаланс между странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.


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