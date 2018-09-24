08:32 24.09.2018 | Экономика | Новости
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США готовят новые обвинения Китаю

Соединенные Штаты Америки намерены развернуть широкое наступление на Китай.

США готовят новые обвинения Китаю

Вашингтон обвиняет их во враждебной деятельности против американских компаний, похищении интеллектуальной собственности, кибератаках и вмешательстве в выборы.

Как сообщает в понедельник, 23 сентября, портал Axios, ссылаясь на данные источника в Белом доме, администрация президента США планирует распространить новую информацию о враждебной деятельности Китая в отношении государственного и частного секторов Америки.

При этом в Белом доме заявили, что не только Россия "является пугалом. Это и Россия, и Китай", - цитирует портал заявление одного из анонимных источников. Вместе с тем источник отметил, что такая атака на Китай состоится в "ближайшие несколько недель" и к ней будут подключиться министерства финансов, торговли и обороны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с понедельника, 24 сентября, вступают в силу новые таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в 200 миллиардов долларов.


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