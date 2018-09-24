США готовят новые обвинения Китаю

Вашингтон обвиняет их во враждебной деятельности против американских компаний, похищении интеллектуальной собственности, кибератаках и вмешательстве в выборы.

Как сообщает в понедельник, 23 сентября, портал Axios, ссылаясь на данные источника в Белом доме, администрация президента США планирует распространить новую информацию о враждебной деятельности Китая в отношении государственного и частного секторов Америки.

При этом в Белом доме заявили, что не только Россия "является пугалом. Это и Россия, и Китай", - цитирует портал заявление одного из анонимных источников. Вместе с тем источник отметил, что такая атака на Китай состоится в "ближайшие несколько недель" и к ней будут подключиться министерства финансов, торговли и обороны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с понедельника, 24 сентября, вступают в силу новые таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в 200 миллиардов долларов.