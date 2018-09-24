20:32 24.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100204262:Polishuk

"Нафтогаз" в октябре повысил цены на газ для промышленности

Национальная компания "Нафтогаз Украины" а октябре намерена поднять цены на газ для промышленности.

В понедельник, 24 сентября, компания опубликовала ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на следующий месяц. Как сказано в сообщении пресс-службы "Нафтогаза", по сравнению с ценами на сентябрь, в октябре цена поднимется на 9,4-9,7%.

Вместе с тем цены, которые предлагает компании будут дифференцированные в зависимости от объемов закупки и условий оплаты, - пояснили в пресс-службе, добавив, что цена будет колебаться в пределах 13 438,8 - 14 586,0 гривен за тысячу кубических метров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 сентября председатель правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев сообщил о том, что между правительством Украины и Международным валютным фондом достигнута принципиальная договоренность о повышении тарифов на газ для населения до уровня импортных цен до 2020 года.


Поделиться
Читайте также:
 
Смолий и детское порно Киев стал в многочисленных пробках Нацбанк на вторник вновь ослабил курс гривны Во Львовской области частично восстановили электроснабжение
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив