"Нафтогаз" в октябре повысил цены на газ для промышленности

В понедельник, 24 сентября, компания опубликовала ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на следующий месяц. Как сказано в сообщении пресс-службы "Нафтогаза", по сравнению с ценами на сентябрь, в октябре цена поднимется на 9,4-9,7%.

Вместе с тем цены, которые предлагает компании будут дифференцированные в зависимости от объемов закупки и условий оплаты, - пояснили в пресс-службе, добавив, что цена будет колебаться в пределах 13 438,8 - 14 586,0 гривен за тысячу кубических метров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 сентября председатель правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев сообщил о том, что между правительством Украины и Международным валютным фондом достигнута принципиальная договоренность о повышении тарифов на газ для населения до уровня импортных цен до 2020 года.