Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Киева на уровне "B-"

Одновременно агентство повысило национальный долгосрочный рейтинг столицы до уровня "A(ukr)" с уровня "A-(ukr)". Прогноз по рейтингам - "стабильный". Как сообщает в понедельник, 24 сентября, пресс-служба агентства повышение национального рейтинга отражает улучшение кредитоспособности Киева.

Это стало возможном, по мнению агентства, после обмена нереструктурированной части долга на сумму в 101,15 миллионов долларов по еврооблигациям на 250 миллионов долларов с погашением в 2015 году на новые еврооблигации на 115,072 миллионов долларом с погашением в 2022 году.

Вместе с тем агентство присвоило указанному выпуску евробондов рейтинг "В-". Аналитики пояснили, что эмитентом указанных ценных бумаг является финансовое спецюрлицо города - PBR Kyiv Finance PLC, и они были выпущены с ограниченным регрессом на эмитента исключительно в целях финансирования предоставленного Киеву кредита. Таким образом, эти еврооблигации представляют собой прямые, безусловные, необеспеченные и несубординированные обязательства города и являются равными по очередности исполнения со всеми другими его необеспеченными и несубординированными обязательствами, - указали аналитики Fitch.

Напомним, еврооблигации Киева в 2015 году были включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования Международного валютного фонда. Речь шла о двух выпусках еврооблигаций: десятилетних на 250 миллионов долларов со сроком обращения до 6 ноября 2015 года и ставкой купона 8% годовых и пятилетних на 300 миллионов долларов со сроком обращения до 11 июля 2016 года и ставкой купона 9,375% годовых.

Как сообщал УРА-Информ, в марте Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах на уровне "В-".