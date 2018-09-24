12:32 24.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Германия выделит деньги на первый автобан в Украине, - Омелян

Германия на сегодняшний день рассматривает возможность финансирования строительства первого автобана в Украине.

Германия выделит деньги на первый автобан в Украине, - Омелян

Скорее всего это будет трасса Мариуполь-Запорожье. Об этом в понедельник, 24 сентября, на своей страничке в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, он накануне провел встречу с федеральным министром экономики и энергетики Германии Питером Альтмайером. Во время встречи стороны обсудили сотрудничество и, в частности, возможность выделения денег на автодорогу в Восточной Украине.

Она станет первым настоящим автобаном в Украине, построенным по всем требованиям Европейского союза, - подчеркнул Омелян, добавив, что призвал немецкую сторону рассмотреть возможность адресной помощи Краматорску по восстановлению и развитию инфраструктуры и мощностей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине на сегодняшний день план по ремонту дорог выполнен на половину. В разных регионах Украины ремонт дорог выполняется "по-разному". Вместе с тем больше половины планов уже выполнено. Об этом в воскресенье, 22 июля, во время правительственного совещания, посвященного вопросам дорожного строительства и развития дорожного хозяйства, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.


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