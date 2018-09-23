16:26 23.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100204176:roman

Украина теряет лидерства на рынке экспортеров мяса и молока

Украина спустилась в общемировом рейтинге производителей мясо-молочных продуктов. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Украина теряет лидерства на рынке экспортеров мяса и молока

За 3 квартал 2018 года Украина сократила производство колбасных продуктов на 58 процентов. В то же время, производство молока упало на 17,7 процентов, подсолнечного масла на 51, процент. Только этим летом из Украины вывезли 10,5 тысячи тонн, это в восемь раз больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Объёмы роста наблюдаются в сопряженных сферах. Так, производство кондитерских изделий - на 1,7 процентов, а йогуртов - на 4,3 процента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с начала 2018 года в Украине увеличился импорт свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней более чем 16 тыс. тонн, что в 7,5 раз превышает показатели прошлого года.


Поделиться
Читайте также:
 
Усик бросил вызов Энтони Джошуа: детали и подробности грядущего поединка Эксклюзив: "Открытые данные принесли экономике Украины более 700 млрд. долл.", — Е.Онилиогву Украина на половину состоит из пенсионеров и детей - ФОТО Гуттериш призвал почтить минутой молчания погибших в ходе вчерашнего теракта в Иране - ВИДЕО
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив