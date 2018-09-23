Украина теряет лидерства на рынке экспортеров мяса и молока

За 3 квартал 2018 года Украина сократила производство колбасных продуктов на 58 процентов. В то же время, производство молока упало на 17,7 процентов, подсолнечного масла на 51, процент. Только этим летом из Украины вывезли 10,5 тысячи тонн, это в восемь раз больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Объёмы роста наблюдаются в сопряженных сферах. Так, производство кондитерских изделий - на 1,7 процентов, а йогуртов - на 4,3 процента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с начала 2018 года в Украине увеличился импорт свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней более чем 16 тыс. тонн, что в 7,5 раз превышает показатели прошлого года.