В МинВОТ требуют наложить санкции против химкомпании за деятельность в Крыму

Как сказано в сообщении ведомства, опубликованного в пятницу, 21 сентября, на странице министерства в Facebook, в черный список необходимо внести такие компании, как Летан Инвестментс Лимитед - Кипр, Охна Холдингс Лимитед - Кипр, Титанактив -Россия, Центр оптимальных технологий - Россия, Химкомснаб - Россия, Толексис Интерпрайзис эйдж - Швейцария.

В министерстве уверены, что химическая продукция изготовлена с нарушением правового режима временно оккупированных территорий и с использованием незаконно добытых полезных ископаемых из недр, принадлежащих исключительно украинскому народу, в частности природного газа и воды из подземных источников, а именно производство такой продукции угрожает жизни и здоровью граждан Украины как на подконтрольных, так и на оккупированных территориях.

На сегодняшний день проект постановления отправлен в органы государственной власти на согласование. Его должно рассмотреть СНБО и правительство Украины, - подчеркнули в МинВОТ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, США ввели новые санкции против России. Президент Соединенных Штатов Америк Дональд Трамп в четверг, 20 сентября, подписал указ об инструментах поддержания режима санкций против Российской Федерации.