Украинцам стоит ожидать повышения коммуналки

Отмечается, что более чем на 10-12% во всех регионах возрастут тарифы на холодную воду.

Так, в этом году стоимость коммуналки может оказаться рекордно высокой. Правда, примерно половина украинский такое нововведение на себе почти не почувствуют. Среди них, в том числе, субсидианты и жители термомодернизованних домов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", стоимость коммунальных услуг в Украине оказалась самой низкой. По сравнению с Европой в Украине самые низкие цены на коммунальные услуги. Евростат опубликовал статистику за прошлый год по тарифам на электроэнергию и газ для населения в 28 станах ЕС и 13 государствах-соседях.