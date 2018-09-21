01:00 21.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинцам стоит ожидать повышения коммуналки

С начала октября в Украине вырастут газовые тарифы на 23,5%, а тарифы на тепло и горячую воду в среднем поднимутся на 16,5%. Об этом сообщает нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Украинцам стоит ожидать повышения коммуналки

Отмечается, что более чем на 10-12% во всех регионах возрастут тарифы на холодную воду.

Так, в этом году стоимость коммуналки может оказаться рекордно высокой. Правда, примерно половина украинский такое нововведение на себе почти не почувствуют. Среди них, в том числе, субсидианты и жители термомодернизованних домов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", стоимость коммунальных услуг в Украине оказалась самой низкой. По сравнению с Европой в Украине самые низкие цены на коммунальные услуги. Евростат опубликовал статистику за прошлый год по тарифам на электроэнергию и газ для населения в 28 станах ЕС и 13 государствах-соседях.


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