09:59 21.09.2018 | Экономика | Новости
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США внесли в черный список 33 российских чиновника

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки внес в черный список 33 российских чиновника.

США внесли в черный список 33 российских чиновника

В пятницу утром, 21 сентября, госсекретарь США Майк Помпео подписал список, в который были внесены новые физические и юридические лица. Список сегодня утром опубликован на сайте Госдепартамента.

Как сообщил в своем Twitter глава Бюро Белого дома "Голоса Америки" Стивен Херман, под санкции, в частности, попали чиновники, которые действуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России.

Вместе с тем имена людей, попавших под ограничительные меры, не называются. Согласно обнародованной информации, из компаний в список попали частная военная российская компания "Вагнер", логистическая компания Министерства обороны Росси "Оборонлогистика" и авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре.

Напомним, как сообща УРА-Информ, вчера Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Российской Федерации из-за агрессии против Украины.

Документ предоставил Минфину США дополнительные полномочия в вопросе антироссийских санкций, введенных из-за аннексии Крыма и военной агрессии на востоке Украины, а также в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций".


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