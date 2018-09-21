16:46 21.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Промпроизводство в Украине за август упало на 0,5

Представители Государственной службы статистики Украины заявили, что за прошлый месяц 2018 года объемы промышленного производства существенно сократились по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года на 0,5%.

Промпроизводство в Украине за август упало на 0,5

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно недавно полученным сведениям, Госстат передают следующее данные за январь-август 2018 года к аналогичному периоду прошлого рост промпроизводства составил 2,2%:

-  в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - 2,0%;

-  в перерабатывающей промышленности - 2,0%;

- в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 2,9;

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", промышленное производство в Украине в июле текущего года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 2,9%.

 По данным статистического ведомства в июле 2018 года по сравнению с июнем 2018 года промышленное производство снизилось на 1,3%, однако с учетом сезонного фактора рост составил 1,4%.


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