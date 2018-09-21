06:00 21.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100204060:Polishuk

НБУ отозвал лицензию у "Мастер Брок" и "Капитал-Стандарт"

Национальный банк Украины в четверг, 20 сентября, отозвал генеральную лицензию на проведение валютных операций "Мастер Брок" и "Капитал-Стандарт".

НБУ отозвал лицензию у

Как сказано на официальном сайте регулятора, решение принято в связи с отсутствием валютных операций в течение более 180 дней, а также из-за применения Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку санкций в отношении компании за нарушения законодательства о финансовом мониторинге и регулировании рынков финуслуг.

Так, среди причин аннулирования аннулирование лицензии "Капитал-Стандарт" указано исключение компании из Государственного реестра финансовых учреждений, которые представляют финансовые услуги на рынке ценных бумаг, указал НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины внес ряд изменений в свои нормативно-правовые акты. По мнению регулятора, это поможет обеспечить на законном уровне урегулировать процесс размещения ОВГЗ и учет бумаг, полученных НБУ в качестве залога, а также обеспечит проведение операций с госбондами и порядка покупки валюты с целью возврата за границу иностранных инвестиций.


Поделиться
Читайте также:
 
Расходы на субсидии в Украине снизились в 4,3 раза - Госстат Начальника Ивано-Франковской облполиции насмерть сбил велосипедиста Правительство Турции резко ухудшило прогнозы роста ВВП В России пассажирский автобус столкнутся микроавтобусом, пострадали шесть граждан Украины
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив