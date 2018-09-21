НБУ отозвал лицензию у "Мастер Брок" и "Капитал-Стандарт"

Как сказано на официальном сайте регулятора, решение принято в связи с отсутствием валютных операций в течение более 180 дней, а также из-за применения Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку санкций в отношении компании за нарушения законодательства о финансовом мониторинге и регулировании рынков финуслуг.

Так, среди причин аннулирования аннулирование лицензии "Капитал-Стандарт" указано исключение компании из Государственного реестра финансовых учреждений, которые представляют финансовые услуги на рынке ценных бумаг, указал НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины внес ряд изменений в свои нормативно-правовые акты. По мнению регулятора, это поможет обеспечить на законном уровне урегулировать процесс размещения ОВГЗ и учет бумаг, полученных НБУ в качестве залога, а также обеспечит проведение операций с госбондами и порядка покупки валюты с целью возврата за границу иностранных инвестиций.