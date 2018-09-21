07:00 21.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на пятницу вновь поднял курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на пятницу, 21 сентября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на пятницу вновь поднял курс гривны

100 долл - 2806,1850 грн;

100 евро - 3302,5991 грн.

При этом регулятор установил на 21 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1085.357844;

Серебро - 12.797828;

Платина - 737.105012;

Палладий - 924.764560.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 19 сентября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2812,0205 грн;

100 евро - 3280,7843 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.

Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.

По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.


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