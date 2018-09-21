Наличный доллар опустился еще на две копейки

Наличный евро также немного повысился. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,12 гривен, а евро можно купить по 33,16 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,00 - 28,00, продажи 27,99 - 28,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,8972, продажи - 28,1276 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,40 - 32,85, продажи 32,80 - 34,02 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,6240, продажи - 33,1650 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,750 - 4,140, продажи - 4,100 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,795, продажи 4,269 гривен за 10 рублей.

Напомни, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 20 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем опустился на семь копеек. Наличный евро продавался чуть дешевле 33 гривен. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,14 гривен, а евро можно было купить по 32,95 гривен.