11:59 21.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100204092:Polishuk

Наличный доллар опустился еще на две копейки

В обменных пунктах Украины в пятницу, 21 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем опустился на две копейки.

Наличный доллар опустился еще на две копейки

Наличный евро также немного повысился. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,12 гривен, а евро можно купить по 33,16 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,00 - 28,00, продажи 27,99 - 28,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,8972, продажи - 28,1276 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,40 - 32,85, продажи 32,80 - 34,02 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,6240, продажи - 33,1650 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,750 - 4,140, продажи - 4,100 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,795, продажи 4,269 гривен за 10 рублей.

Напомни, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 20 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем опустился на семь копеек. Наличный евро продавался чуть дешевле 33 гривен. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,14 гривен, а евро можно было купить по 32,95 гривен.


Поделиться
Читайте также:
 
Бельгийское руководство встревожено распространением свиного гриппа В Одессе неизвестные напали на инкассаторов, двое ранены В Киеве умер бывший депутат, журналист и писатель Виталий Шевченко В Украине хотят запретить вещание "пророссийских" телеканалов
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив