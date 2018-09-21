МВФ продлил переговоры с Украиной

Об этом сообщил постоянный представитель фонда в Украине Йоста Люнгман.

Согласно словам Люнгмана, в последние недели делегаты фонда вели диалог с властями Украины по вопросам реформ, которые направлены на стабилизацию экономики и ее развитие. Кроме того, стороны ведут переговоры по сей день на тему финансовой поддержки фонда, которую планируют направить на реализацию этих проектов.

"Обсуждение проходит и сейчас",- подытожил постоянный представитель МВФ в Украине.

Отметим, что, как и было запланировано, миссия МВФ прибыла в столицу Украины и начала свою деятельность шестого сентября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", требование Международного валютного фонда о повышении цен на газ для населения появилось потому, что Украина вынуждена отдавать долги, которые набрали предыдущие правительства.