15:54 21.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Глава Кабмина анонсировал сроки проведения индексации пенсий для украинцев

В проекте госбюджета-2019 прописан рост финансирования пенсий для украинцев на 139 миллиардов гривен.

Глава Кабмина анонсировал сроки проведения индексации пенсий для украинцев

Об этом рассказал глава украинского правительства Владимир Гройсман, в рамках выступления в Верховной Раде Украины.

По его словам, с 1 марта следующего года в стране проведут индексацию пенсионных выплат. Таким образом, в госбюджете-2019 заложили на эти мероприятия дополнительные 139 миллиардов гривен, а также 27 миллиардов на выплату пенсий для военных.

Стоит добавить, что пенсионные выплаты украинцам будут выплачиваться полностью. 

"Минфин проводит совместную работу в Пенсионным фондом и Министерством социальной политики по исправлению пробелов в планировании",- отметила исполняющая обязанности главы Министерства финансов Украины Оксана Маркарова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев требует от украинской власти выполнить требования Верховного суда Украины, признавшего 4 сентября незаконным прекращение выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса.


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